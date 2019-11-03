القبض على خلية “إماراتية” خطيرة بالعراق.. مرتبطة بطحنون ودحلان!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف “راديو صوت العراق” عن اعتقال خلية تابعة للإمارات في العراق، كانت تهدف إلى التأثير في التظاهرات الجارية حاليا، من بين أفرادها أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية.

وتابع بأن الخلية مرتبطة مباشرة بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، وتدير أنشطة تستهدف الدولة العراقية.

وأكد “راديو صوت العراق” أن شقيق ولي عهد أبوظبي يجري حاليا اتصالات عبر أطراف غربية لتسوية القضية. عربي21 المادة السابقة جونسون يتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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