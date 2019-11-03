- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، يوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأضافت الصحيفة أن التركيز سيكون على القبول باتفاقه بشأن الخروج، وجاء ذلك في البيان الانتخابي لـ “حزب المحافظين”.
وكان جونسون قد تعهد في السابق بخروج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر سواء بالتوصل إلى اتفاق أم لا، لكن أعضاء مجلس العموم صوتوا لصالح قانون يجبره على السعي لتمديد الخروج إلى 31 يناير.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمديد مهلة “بريكست” الخاصة بخروج بريطانيا حتى 31 يناير المقبل.
ويعارض “حزب العمال” اتفاق جونسون بشأن “بريكست” ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق على الإطلاق.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبر أن اتفاق “بريكست” الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء البريطاني مع الاتحاد الأوروبي، لا يتيح للندن عقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، علما بأن ترامب وعد في وقت سابق بالتوصل مع المملكة المتحدة إلى “اتفاق رائع”.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تم استبعاد الولايات المتحدة بطريقة ما، قائلا إن ذلك سيكون سخيفا.
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.