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تصريح لماكرون بشأن الهجرة يثير جدلا واسعا في بلغاريا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقدت وزيرة الخارجية البلغارية، إيكاترينا زاخارييفا، التصريحات “المهينة” الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص وجود “شبكات بلغارية سرية” لتهريب العمال لبلاده.
وقالت زاخارييفا أمس السبت للتلفزيون المحلي: “أجد أن ما قاله ماكرون مهين للجالية البلغارية هناك في فرنسا”.
وأكد إيفان ديموف، مستشار الوزيرة، أنها “طلبت من السفير البلغاري في فرنسا، انغيل تشولاكوف، أن يسلم مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية”.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف أن الرئيس الفرنسي اتصل به “ليؤكد دعمه لبلغاريا” وليقول إن تصريحاته أسيء فهمها.
وكتب بوريسوف على صفحته في موقع “فيسبوك”: “أكد لي أنه لم ينتقد أبدا المواطنين أو العمال البلغار ولا المؤسسات البلغارية”. وتابع “بصفتي رئيسا للوزراء، لن أسمح لأحد بشتم شعبنا وأتمنى ألا تتكرر حالات كهذه”.

روسيا اليوم

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