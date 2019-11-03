الخليج 365: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيها للحكومة بتحديث منظومة السكك الحديد بشكل شامل، إثر حادثة مقتل راكب نتيجه إجباره على القفز من قطار كان يستقله بسبب عدم امتلاكه ثمن تذكرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والنقل.

في غضون ذلك، بحث السيسي مع رئيس مجلس إدارة “شركة PRL” الأمريكية للسكك الحديد توريد جرارات جديدة وكذلك تحديث ورفع كفاءة الجرارات المتوفرة لدى الوزارة. روسيا اليوم المادة السابقة “سرايا القدس” تصدر بيانا عسكريا شديد اللهجة موجه الى إسرائيل المقالة القادمة مقتل 9 جنود أفغان في هجوم لمقاتلي حركة “طالبان” شمال شرقي البلاد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يصدر توجيهات هامة بشأن السكك الحديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.