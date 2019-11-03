الجيش الإيراني يوجه تهديدا للمصالح الأمريكية في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القوات المسلحة الإيرانية، إن “التجهيزات العسكرية الغربية في المنطقة، أثبتت فشلها في مواجهة الهجوم اليمني على مواقع شركة أرامكو السعودية”، وهو الهجوم الذي وقع قبل نحو شهرين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، قوله إن “المصالح الأمريكية مهددة أينما وجدت، وأصغر اعتداء علينا سوف يرد عليه بشكل واسع”.

وأضاف “أثبتت التجهيزات العسكرية الغربية فشلها عند الهجوم اليمني على أرامكو السعودية”، معتبرا أن الهجوم أثبت أن الأموال، التي أنفقت على الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية لم تنجح في الدفاع على هذه المنشآت.

وقال: إن الهجوم اليمني على “أرامكو” شكل فضيحة للمضادات الدفاعية والرادارات والأسلحة الأمريكية التي نهبت لأجلها ثروات دول المنطقة.