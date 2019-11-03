شكاوى من عدم وصول مدخلات القمح بمكتب الترابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشار المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الشمالي مكتب الترابي محمد أبوعلامة لوجود مشكلة في مياه الري بالقسم الشمالي لأكثر من 10 أيام بجانب مشكلة في المدخلات الزراعية على رأسها سماد الداب للعروة الشتوية, مؤكداً أن القسم الشمالي لم تصله المدخلات لزراعة محصول القمح على الرغم من أن قسم الترابي يعتبر من أكبر الأقسام بمشروع الجزيرة والمناقل, مناشداً حل مشكلة مياه الري بالقسم الشمالي.

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