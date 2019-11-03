مدير شركة إنتاج فني يحتال على موظفيه ب( الختة ).!

الخليج 365 :

إحتال مدير إحدى شركات الأنتاج الفني الكبيرة بالخرطوم على موظفين معه بالشركة ، مبلغ ثمانين ألف جنيه ، قبل أن يغادر بعدها لإحدى الولايات متخفياً بعد إغلاقه أبواب الشركة التي تراكمت عليها الإيجارات الى أجل غير مسمى ! .

وتعود التفاصيل ، أن مدير الشركة طرح عليهم فكرة إنشاء صندوق ( ختة ) ، فوافق عشرة من العاملين بالشركة ، فيما إقترح المدير حصوله على الصرفة الأولى لشراء بعض الأجهزة ، فوافق المشاركون في الصندوق على ذلك ، إلا ذأنهم تفاجأوا بعد أخذه الصرفة الأولى ، بإغلاقه هاتفه وأبواب الشركة ومغادرته الى إحدى الولايات تأهباً للسفر خارج البلاد بحسب صحيفة السوداني.