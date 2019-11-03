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الخليج 365 :
إحتال مدير إحدى شركات الأنتاج الفني الكبيرة بالخرطوم على موظفين معه بالشركة ، مبلغ ثمانين ألف جنيه ، قبل أن يغادر بعدها لإحدى الولايات متخفياً بعد إغلاقه أبواب الشركة التي تراكمت عليها الإيجارات الى أجل غير مسمى ! .
وتعود التفاصيل ، أن مدير الشركة طرح عليهم فكرة إنشاء صندوق ( ختة ) ، فوافق عشرة من العاملين بالشركة ، فيما إقترح المدير حصوله على الصرفة الأولى لشراء بعض الأجهزة ، فوافق المشاركون في الصندوق على ذلك ، إلا ذأنهم تفاجأوا بعد أخذه الصرفة الأولى ، بإغلاقه هاتفه وأبواب الشركة ومغادرته الى إحدى الولايات تأهباً للسفر خارج البلاد بحسب صحيفة السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير شركة إنتاج فني يحتال على موظفيه ب( الختة ).! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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