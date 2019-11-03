إسحق الحلنقي : أغنيات (المغارز) فوضى لابد من حسمها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى الشاعر الكبير إسحق الحلنقي ، استياءه الشديد من ترديد بعض الفنانين الشباب لأغنيات (المغارز) التي كانت حكراً على بعض الفنانات .

مشيراً الى أن الأمر أصبح مثل الظاهرة ، لأن تلك الأغنيات تحوي كلمات ومعان خادشة للحياء دون المستوى ، قائلاً : ( مايحدث أمر سيئ سواء كان يردده رجل أو إمرأة ، لانه يشوه جمال حديقة الأغنية السودانية التي رفدت بها الساحة الفنية .

وللأسف تردد في المناسبات وحفلات الأعراس وهي عبارة عن ” مطاعنات ” لاعلاقة لها بالغناء على الإطلاق .

مختماً : (لابد من إتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الفوضى حتى لايأتي يوم نتباكى فيه على ماضاع بسبب جهل البعض ) بحسب صحيفة السوداني .