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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أبدى الشاعر الكبير إسحق الحلنقي ، استياءه الشديد من ترديد بعض الفنانين الشباب لأغنيات (المغارز) التي كانت حكراً على بعض الفنانات .
مشيراً الى أن الأمر أصبح مثل الظاهرة ، لأن تلك الأغنيات تحوي كلمات ومعان خادشة للحياء دون المستوى ، قائلاً : ( مايحدث أمر سيئ سواء كان يردده رجل أو إمرأة ، لانه يشوه جمال حديقة الأغنية السودانية التي رفدت بها الساحة الفنية .
وللأسف تردد في المناسبات وحفلات الأعراس وهي عبارة عن ” مطاعنات ” لاعلاقة لها بالغناء على الإطلاق .
مختماً : (لابد من إتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الفوضى حتى لايأتي يوم نتباكى فيه على ماضاع بسبب جهل البعض ) بحسب صحيفة السوداني .
كانت هذه تفاصيل خبر إسحق الحلنقي : أغنيات (المغارز) فوضى لابد من حسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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