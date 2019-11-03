متحصلو الخرطوم يلوحون بحشد مليوني لتنفيذ مطالبهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الأمين العام للمتحصلين بولاية الخرطوم الفاضل حمدان لـ(السوداني) أمس، عن تقدمهم بمطالب لمدير جهاز التحصيل عبد المنعم سعد، تشمل الترقيات وهيكلة الجهاز وتطبيق لائحة الحوافز وتحسين بيئة العمل ولائحة غرامات الأجهزة.

ووعدهم المدير بتنفيذ المطالب ولكن دون جدوى، كاشفا عن ارتفاع نسبة خسائر إضراب المتحصلين الأخير بالمحليات لنسبة (88)% من جملة إيرادات المحليات السبع، أما الوزارات فبلغ حجم الخسارة فيها (34) ألف جنيه في اليوم الواحد.

وأشار لرفض مدير جهاز التحصيل التعاون مع المتحصلين ولذلك من ضمن، مطالبا بإرجاع جهاز التحصيل لوزارة المالية وتعيين مدير عام للجهاز، كاشفا عن مواجهة بعض المتحصلين بالتهديد والنقل او الرفد وتم كتابة استيضاح للمضربين بمحليتي أم درمان وكرري، كاشفا عن مساعٍ لحشد مليوني لمتحصلي ولاية الخرطوم أمام مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير الوحدات الولائية بجهاز تحصيل فضل الله حامد لـ(السوداني) أمس، إن هناك جهات لم تضرب بإذن من لجنة المتحصلين لحساسية وضعها ومنها وزارة الصحة القومسيون الطبي وعمليات القلب والولادة، أما المحليات فبعضها يتم التحصيل فيها من الداخل من غير إيصالات، كاشفا عن ارتفاع حجم الفاقد الإيرادي بسبب الإضراب لـ(18) تريليون عبارة عن ربط الإيرادات الذاتية وتتمثل في رسوم وضرائب ويستفيد منها المتحصلون في الحوافز ووسائل حركة نقل المتحصلين، وأشار إلى أن خسارة المحليات 12%. أما الإيرادات المحولة للحكومة الاتحادية فتبلغ نسبتها 18%. وأشار فضل الله لأثر الإضراب بصورة كبيرة على جميع الإيرادات وجميع خدمات الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحليات.

وأكد حامد عدم حل مشكلة المتحصلين وتنفيذ مطالبهم حتى الآن، كاشفا عن قيامهم الأسبوع القادم بإجراء آخر غير الإضراب لعدم نجاح الأخير في تنفيذ المطالب.