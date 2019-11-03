(الجدي) يستعد لحفلات جدة

عكف الفنان محمد بشير طوال الايام الفائتة على بروفات متواصلة استعداداً لحفله القادم بالمملكة العربية السعودية والذي حدد له مساء الثامن من الشهر الحالي بقاعة اضواء البدر للاحتفالات بمدينة جدة. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، سيقدم الفنان الشهير بالجدي باقة من اغنياته الجديدة منها اغنية “مدني” التي صاغها شعراً ولحناً الشاعر والملحن مهدي مصطفى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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