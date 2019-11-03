ربع مليون متابع لاسراء عادل في فيسبوك

تحظى صفحة الاعلامية اسراء عادل بمتابعة واسعة من جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتفرد الصفحة مساحة واسعة لاهم الاخبار المحلية واخبار ثورة ديسمبر المجيدة التي وثقت لها اسراء لكثير من المناسبات. Advertisements إسراء شكرت متابعيها عبر الصفحة على الدعم والتواصل وكتبت منشورا بحسب آخر لحظة قالت فيه: “قريباً سنحتفل معكم بالوصول الى ربع مليون متابع شكراً جميلاً لدعمكم المتواصل”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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