(روح قساي) دويتو جديد لايمان الشريف

في تجربة جديدة لها مع غناء “الديتو” فرغت المطربة الشابة ايمان الشريف من وضع لمسات ختام اغنية بعنوان “روح قساي” مع المطرب الشاب مهند الهادي. وهي من كلمات الشاعر والملحن مهند “سمبتيك”. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة انه من المتوقع ان تطرح الاغنية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القادمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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