دعوات لفتح ملفات إغتيال الصحفيين بالسودان

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
دعت لجنة إستعادة نقابة الصحفيين السودانيين أمس ، الى فتح ملفات إغتيال ومحاولات تصفية عدد من رؤساء تحرير الصحف بالبلاد ، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب .
وطالبت اللجنة بإجراء تحقيقات في الجرائم الغامضة الي أودت بحياة ناشر ورئيس تحرير صحيفة الناس ، محمد مكي في العام 1969م ، وناشر ورئيس تحرير صحيفة الوفاق ، محمد طه محمد أحمد في 2006م ، بجانب فك طلاسم حادثة الإعتداء على طاقم صحيفة التيار ، ورئيس تحريرها عثمان ميرغني في 2014م .
وأكد بيان صادر عن اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب بحق الصحفيين ، أنه مع مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب مهما طالت السنوات وتعاقبت أنظمة الحكم .
ونددت اللجنة الساعية لإقامة نقابة تمثل الصحفيين في حقبة مابعد النشر ، بإرتفاع حوادث قتل الصحفيين في الأقطار العربية بما يشكل 30% من حوادث القتل ضد منسوبي السلطة الرابعة حول العالم في الخمس سنوات الأخيرة بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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