التحالف الديمقراطي للمحامين يرفض لجنة التحقيق بشأن فض الاعتصام

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار أعلنت لجنة مناصرة الضحايا واسترداد الحقوق بالتحالف الديمقراطي للمحامين عن رفضها لتشكيل لجنة التحقيق في قضية مفقودي اعتصام القيادة العامة، التي كونها النائب العام السابق “المكلف”. يذكر أن اللجنة تم تشكيلها من ممثلي الشرطة ونقابة المحامين ولجنة مكافحة العنف ضد المرأة و وكلاء نيابة. Advertisements وطبقاً لبيان صادر عن التحالف بحسب آخر لحظة، أعتبر أن الجهات المكونة للجنة لن تحقق المرجو من تشكيلها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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