إعترافات قضائية لصاحب دكان بقتل عامل بعمارة

سجل صاحب البقالة المتهم بقتل عامل بإحدى العمارات ببحري ، إعترافاً قضائياً بقتله لعامل بإحدى العمارات طعناً بالسكين ، إعترافات كاملة بإرتكابه للجريمة .

وذلك على إثر منع المتهم لصاحب الدكان من النوم في العمارة ليحتد النقاش بينهما قام على إثره صاحب الدكان بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته ، لتقوم الشرطة بزيارة مكان الحادث وتحويل الجثمان للمشرحة .

Advertisements

كما ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي دون إعترافات كاملة بإرتكابه الجريمة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )