إعترافات قضائية لصاحب دكان بقتل عامل بعمارة

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
سجل صاحب البقالة المتهم بقتل عامل بإحدى العمارات ببحري ، إعترافاً قضائياً بقتله لعامل بإحدى العمارات طعناً بالسكين ، إعترافات كاملة بإرتكابه للجريمة .
وذلك على إثر منع المتهم لصاحب الدكان من النوم في العمارة ليحتد النقاش بينهما قام على إثره صاحب الدكان بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته ، لتقوم الشرطة بزيارة مكان الحادث وتحويل الجثمان للمشرحة .
كما ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي دون إعترافات كاملة بإرتكابه الجريمة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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