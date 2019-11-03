مواطنو حارات الاسكان: (حمدوك راجنك كفاية استهتار بنا)

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار نظّم سكان “8” حارات الخرطوم أمس، وقفة احتجاجية لمناهضة إقامة مكب للنفايات وسط المنطقة. Advertisements ورفع محتجون من حارات الإسكان “46/ 54/ 61/ 72/ 73/ 74/ 100” شعارات مناهضة لإقامة المكب نحو “حمدوك راجنك، كفاية استهتار بنا”. وبحسب آخر لحظة، هدد اهالي المنطقة بمزيد من التصعيد لحين الاستجابة لمطالبهم، وسبق لسكان الحارات الثمانية أن نفذوا عدد وقفات احتجاجية بعضها أمام مجلس الوزراء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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