دهابة يتعرضون لنهب 5 مليار ببحري

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
تحقق شرطة ولاية الخرطوم في أكبر عملية نهب تعرض لها دهابة ، وذلك أثناء مرورهم بأحد الشوارع بمنطقة بحري .
ليقوم أفراد يرتدون زياً عسكرياً بإيقافهم بزعم أنهم يتبعون لإحدى الجهات النظامية ، ليتمكنوا من نهبهم مبلغ تجاوز الخمسة مليار جنيه بالقديم ،تمكنوا بعدها من الفرار الى جهة غير معلومة .
وبعد تدوين البلاغ نشط أفراد المباحث في جمع المعلومات عن هذه المجموعة التي تحتال بإسم القوات النظامية بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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