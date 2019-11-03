دهابة يتعرضون لنهب 5 مليار ببحري

تحقق شرطة ولاية الخرطوم في أكبر عملية نهب تعرض لها دهابة ، وذلك أثناء مرورهم بأحد الشوارع بمنطقة بحري .

ليقوم أفراد يرتدون زياً عسكرياً بإيقافهم بزعم أنهم يتبعون لإحدى الجهات النظامية ، ليتمكنوا من نهبهم مبلغ تجاوز الخمسة مليار جنيه بالقديم ،تمكنوا بعدها من الفرار الى جهة غير معلومة .

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وبعد تدوين البلاغ نشط أفراد المباحث في جمع المعلومات عن هذه المجموعة التي تحتال بإسم القوات النظامية بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )