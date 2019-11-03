الحكومة: سجلات استيراد وتصدير باسماء أطفال

قال وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس، إن وزارته، مثلها مثل بقية الوزرات، أبعدت العديد من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من أجهزة الدولة، وهي لا تزال تعمل على تصفية “الدولة العميقة” وإعادة هيكلة التنقلات والتبديلات في الخدمة المدنية.

وقال مدني في تصريحات صحفية أمس بحسب آخر لحظة، إن “الدولة العميقة ليست في وجود منسوبي النظام البائد في مؤسسات الدولة وأجهزتها فحسب، بل في الكثير من القرارات التي كانت تتخذ من خارج إطار الدولة.

وأوضح مدني أن العلاج ليس إخراج عناصر النظام السابق من مواقع المسؤولية فحسب، رغم أن وجودهم يستنزف موارد الدولة، بل مواجهة جذور المشكلة التي أدت إلى خلخلة قواعد الخدمة المدنية بشكل كامل ما جعل دورها محدوداً للغاية.

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وأشار الوزير إلى قرب صدور مرسوم وزاري يعيد للوزارة الصلاحيات التي جردت منها إبان النظام السابق، خلال تطبيق سياسات “التحرير الاقتصادي”.

وأشار مدني إلى إشكاليات تواجه عمليات التصدير والاستيراد موروثة من النظام المعزول، تتمثل في السجلات الوهمية – بعضها مسجل بأسماء أطفال -، وتأجير سجلات الاستيراد والتصدير، واستخدام أسماء غير عاملة في مجال الصادر والوارد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)