اضراب مفتوح لعمال ميناء الخرطوم البري

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار دخل موظفو ادارة الميناء البري الخرطوم في اضراب جديد أمس احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم, وقال عضو اللجنة المفوضة للعاملين بالميناء البري وضاح عبد المجيد ان الاضراب جاء نتيجة لعدم الرد على المذكرة. Advertisements مشيراً بحسب آخر لحظة، الى استمرار الاضراب الى حين استجابة الادارة لمطالبهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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