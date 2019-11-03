إعفاء مسؤول رئاسي

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار أعفى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان نائب الامين العام للادارة والاسناد برئاسة الجمهورية يوسف عمر منور من منصبه. Advertisements وبحسب آخر لحظة، كان منور عين بقرار جمهوري بواسطة الرئيس السابق المشير عمر البشير في مارس 2019م. وقبلها كان يتولى ادارة بالامانة العامة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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