تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * قاضي محكمة (البشير) يطلب من (البرهان) رفع الحصانة عن المراجع العام * (الخطيب) يتهم السعودية والإمارات بتمويل الهبوط الناعم في السودان الجريدة: * وفاة (3) تجار بسوق أبو زيد بسبب توصيلات كهرباء عشوائية البعث يحذر من رفع الدعم عن السلع وتعويم سعر الصرف *محكمة (المخلوع) تحذر أجهزة الإعلام من التناول الضار بالقضية الصيحة: * معارك عنيفة بجنوب كردفان بين النوب والحوازمة * عرمان: الحركة الإسلامية يجب ان تتصالح مع شعبها وتحاسب نفسها * (لجان الدروشاب) تغير اسم مستشفى (الشهيد علي عبد الفتاح) وتطرد المدير السوداني * اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لتقييم الأداء Advertisements * أبو ظبي تستنكر اتهامات الشيوعي للإمارات * محكمة البشير تخاطب (السيادي) لرفع حصانة المراجع العام ومقاضاته آخر لحظة * إعفاء مسؤول رفيع بالقصر وإخضاع الوزراء لدورات تدريبية قاضي محكمة البشير لـ (الإعلام): (ما تخلونا نشتغل تحت التربيزة) *وزير إماراتي يهاجم الحزب الشيوعي الدار * المحكمة تخاطب رئيس المجلس السيادي لرفع حصانة المراجع العام * دفاع البشير يطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة المكان الذي ضبطت به المبالغ المالية * عبد الرحمن الخضر يواجه الاتهام ببيع أراض بالخرطوم ورهن عقارات * دهابة يتعرضون لنهب (5) مليار ببحري * العدل: الوزير لم يتطرق لتسليم المطلوبين للجنائية * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس وامتحان الفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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