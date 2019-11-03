حي العرب بورتسودان يُقدم شكوى ضد الهلال

الخليج 365 : تقدم نادي حي العرب بورتسودان بشكوى رسمية ضد نادي الهلال العاصمي طاعناً في مشاركة لاعبيه “عبد اللطيف بوي والسمؤال ميرغني” ونوه إلي نهاية عقديهما مع الفريق “الأزرق”.

وسلم مدير الكره بنادي حي العرب الشكوى لمراقب المباراة معتز الشاعر.

وعلم “باج نيوز” إن نادي حي العرب بورتسودان يتجه لسحب الشكوى بعد أن قدم مدير الكرة بنادي الهلال محمود جبارة السادة الإقرارت التي وقعها اللاعبين مع النادي أمس.

ونشبت أزمة في الدوري الممتاز على خلفية نهاية عقود اللاعبين نهاية الشهر الماضي.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد قد أكد أن أي شكوى ستقدم ضد أي نادي في مشاركة لاعب انتهى عقده سترفض مع منح اللاعبين حرية اللعب أو التوقف. المادة السابقة الهلال الخرطوم يكتسج حي العرب بورتسودان بخماسية

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