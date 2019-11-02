نطالب بإغلاق السفارة الأمريكية بالخرطوم.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منحت حكومة السودان السفارة الأمريكية أكبر مساحة لقيام وتشييد سفارة له في العالم ، وكانت في الخرطوم ، ظلت السفارة الأمريكية في الخرطوم تقوم بدور سلبي عالي المستوى في السلبية في العلاقة السودانية الأمريكية .

وظل بعض الطاقم في هذه السفارة يمتلك كامل الحرية في الحركة الداخلية في البلاد،،و يسافر حيث يريد في ربوع البلاد ، ويشارك الشعب في المظاهرات والانتفاضات ، وهذا أمر مخالف تماماً للأعراف الدبلوماسية،وظلت السفارة تحشر نفسها في كل صغيرة وكبيرة ،وتمتع طاقمها بالحرية ، وأصبح يدس السم في الدسم بدون أن يقدم للشعب السوداني أية منفعة حقيقة أو مصلحة قومية ترفع عنه ظلم الانهيار الاقتصادي .

السفارة الأمريكية في الخرطوم هي خصم على العلاقات الدولية للسودان ، وإحدى أهم معاول هدم العلاقات بين الشعوب والأنظمة وذلك عبر نقلها التقارير غير الأمينة للإدارة الأمريكية من أجل أن تتخذ قرارات لا تصب في صالح الشعب السوداني . ، والدليل استمرار معاناة الشعب بسبب العقوبات وبسبب وجود اسم البلاد في قائمة الإرهاب ، بينما الحكومة السودانية تمنح السفارة الأمريكية وطاقمها كافة الحريات والصلاحيات ، وهي تهدم في بلادنا عبر التوصيات باستمرار العقوبات .

ظل الشعب السوداني مستمسكاً بالعلاقات الأمريكية الشعبية ، ولكن السفارة الأمريكية في الخرطوم تعمل من أجل هدم أبسط تلك الأساسيات في العلاقة ، فلا هي كانت سفارة (امينة في نقل واقع حال الشعب الي الادارة الامريكية) ولا هي سفارة منصفة لتقول كلمة حق للإدارة الأمريكية ، ولكن هذه السفارة لديها أجندة خاصة لا علاقة لها بالأجندات المعهودة للبعثات الدبلوماسية المعروفة عالمياً.

وانتبهوا جيداً أيها السادة ،، فإن الإدارة الأمريكية عبر تمديدها لبقاء السودان في قائمة الإرهاب إنما تسعى إلى عملية تقسيم السودان إلى خمس دول تنفيذاً للمخطط اليهودي الصهيوني القديم ،، وهذا وضح فيما تتبع من تخطيط وتمديد لقرارات تعلم الإدارة الأمريكية بإنها ظالمة وجائرة ، وقريباً تمنح الضوء الأخضر لعملية رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية للشعب السوداني ، فيقع الشعب في ضنك عيش غير مسبوق ، ليختار كل إقليم أن ينفصل من أجل أن يحسن إنتاجيه طعامه ، فإن تفكيك السودان المدخل إليه هو تطبيق (سياسات البنك الدولي الملعونة ) التي ترسمها آليه المنظومة الماسونية العالمية والإدارة الأمريكية في الخفاء .

الإدارة الأمريكية لاينفع معها إلا أسلوب التعامل بالمثل كما تفعل معها تركيا وإيران ، ونحن نشاهد ( تركيا ) كيف بقيادة أوردغان تأخذ حقوقها من أمريكا، وكيف أن إيران تضع أمريكا في مقام (الكاذب الاشر ) ولا تستطيع أمريكا أن تضرب صاروخاً واحداً ضد إيران ،،، ذلك بأن إيران كلما تسعى أمريكا (لتركيب سنام ) تعقيدات في وضع إيران العالمي ، ركبت إيران ( اكثر من سنام في منطق أمريكا الواهي ) فتخسر أمريكا وتفوز إيران .

الآن على حكومة السودان أن تفكر في مصالح الشعب قبل كل شيء ، والإدارة الأمريكية لن ترفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ، وبالأمس الأول ترامب يجدد وضع السودان في قائمة الدولة الأكثر خطورة على أمريكا ،، وبالتالي على حكومة السودان أن تأخذ خطوة جبارة وهي إيقاف تصدير الصمغ العربي نهائياً إلى أمريكا وقفل هذا الباب نهائياً إلى أن ترفع أمريكا اسم البلاد من قائمة الإرهاب ..

كذلك على الحكومة السودانية أن تقزم حجم السفارة الأمريكية في البلاد وأان تمنحها مساحة صغيرة جداً ، بحسب حجم التعامل الأمريكي مع الشعب السوداني ومع الحكومة السودانية ،، فلا معنى أن تمتلك السفارة الأمريكية في الخرطوم مساحة أكبر حتى من مساحة وزارة الخارجية السودانية ، بينما مستوى التمثيل ومستويات التعامل مع الشعب ومع الحكومة لا تساوي مساحة سفار تقدر بحوالى ( 10 متر مربع ) فقط كتيرة عليها .

لذا أطالب بشدة ،، أن يتم كذلك تحجيم تحركات طاقم السفارة الأمريكية في البلاد وعدم تدخلهم في السياسة الداخلية للبلاد ،، وعدم مشاركتهم في المظاهرات المحلية ، وعدم تقديمهم أية مساعدات لأية جهة داخل البلاد بدون موافقة الحكومة السودانية ، مع مطابقة ما تقدمه أمريكا من مساعدات للمواصفات السودانية القياسية وتأكيد خلوها من الفيروسات .

خاصة وأن أمريكا غالباً ما ترسل مساعدات للشعوب الفقيرة من مواد وحبوب غذائية بها (تحور جيني وراثي ) ،، ومنتجات معدلة ورارثياً ، وبعضها مرفوض تسويقه وبيعه أو استخدامه داخل أمريكا نفسها أو داخل الاتحادي الأوربي ،،بينما يقدم للشعوب الفقيرة من أجل وضعها في مقام فار تجارب ، من أجل تجربة المنتجات المحورة جينياً ( G.M.O ) ، فالقارة الأفريقية والدول الفقيرة هم بالنسبة إلى امريكا بمثابة ( فيئران للتجارب – just a rats for experiments ) ،، فأنا شخصياً أشك ولا أثق إطلاقاً في كل ما هو أمريكي بناء على ما فعلوا بموجب الأكاذيب في العراق على عهد بوش الكبير والإبن ،، وفي سوريا ،، وفي فيتنام ،، وفي اليابان برمي قنبلة نووية.