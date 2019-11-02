المصورون الرياضيون يستعيدون بطاقات دخول الاستادات بعد توقف لخمس سنوات

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
استقبل المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس لجنة المسابقات – قيادة جمعية المصورين الرياضيين في مكتبه اليوم. و جاء اللقاء لأجل الاستماع إلى بعض المقترحات المقدمة من جانبهم في عملية تنظيم أعمال المصورين الرياضيين داخل الاستادات في السودان، وذلك تزامناً مع الترتيب لإصدار البطاقات الإعلامية الجديدة، والتي لم تصدر منذ العام 2015م، وتم التأمين على إقامة ورشة خاصة بالمصورين الرياضيين في الاتحاد السوداني لكرة القدم خلال الأسبوع المقبل.
من جانبه؛ شكر المهندس الفاتح باني المبادرة الطيبة من جانب شباب الإعلام في التصوير الرياضي، وقال إنهم مع كل مبادرات تقود إلى التطوير والتجويد في الأداء والنأي عن التقليدية، وكان الوفد قد ضم الثلاثي؛ عصام الدين الحاج رئيس الجمعية، ونائبه الأستاذ محمد إسماعيل، والأمين العام محمد دليل، في التكوين الحديث للجمعية التمهيدية للمصورين الرياضيين.
الخرطوم (كوش نبوز)
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