القوات المسلحة تنفي مقتل 4 آلاف جندي باليمن

نفت القوات المسلحة السودانية زعم الناطق الرسمي باسم قوات الحوثي بمقتل أربعة آلاف جندي سوداني في اليمن. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء عامر محمد الحسن، إن حديث الحوثيين نوع من الحرب النفسية للتأثير على المجتمع السوداني.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة “الحوثي” اليمنية العميد يحيى سريع زعم، يوم السبت، أن الخسائر بصفوف الجيش السوداني في الحرب على اليمن فاقت أربعة آلاف قتيل، وأضاف أن التحالف السعودي- الإماراتي لا ينقل جثامين القتلى من الجنود السودانيين إلى عوائلهم.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء عامر محمد الحسن، عدم صحة هذه الأرقام. وقال في حديث بحسب (الشروق) نقلاً عن قناة “طيبة” الفضائية “من أين للحوثيين بهذه الأرقام”، مضيفاً أن الخسائر تعتبر من أسرار الجيوش، وأردف أن القوات المسلحة السودانية عندما تتقدم في الصفوف الأمامية في الحرب فهذا لبسالتها ومعرفتها بالقتال.

وشدد على أن القوات المسلحة خاضت حروباً طويلة داخل البلاد ولم يحدث أن سقطت منها أعداد مثل التي زعم بها الحوثيون، وأبان إن كان الحديث صحيحاً فإن المجتمع السوداني بترابطه يمكن أن يعرف مثل هذه المعلومات، معتبراً حديث الحوثيين بسقوط هذه الأعداد نوعاً من الحرب النفسية ولا أساس له من الصحة.

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وشدد على أن القوات السودانية لن تنسحب من اليمن لأنه لم يصدر قرار رسمي بالانسحاب.

وقال القيادي الحوثي إنَّ “تحالف السعودية والإمارات دفع بالجنود السودانيين إلى الخطوط الأمامية”، وأكد “سريع” أن “إجمالي خسائر الجيش السوداني في حرب اليمن فاق ثمانية آلاف قتيل ومصاب ومفقود”.

وشدد على أن “استمرار مشاركة الجنود السودانيين في العدوان على اليمن لايخدم السودان”.

ومنذ خمسة أعوام، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف تقوده السعودية وعضوية الإمارات من جهة، مع الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)