الشعبي يلجأ لـ(حكومة الظل) خلال مؤتمر الشورى بولاية الخرطوم

التأم اليوم بالمركز العام لحزب المؤتمر الشعبي اجتماع قيادة ولاية الخرطوم والذي يمهد بدوره لانعقاد هيئة شورى الولاية المزمع انعقادها يوم السبت المقبل التاسع من نوفمبر.

وأوضح الحزب في بيان صحفي أن دورة الانعقاد هذه جاءت في ظل تعقيدات جمة وأزمات تشهدها البلاد، ومخاض ليس باليسير من أجل إنفاذ مطلوبات الانتقال في فترة انتقالية تمًهد لقيام انتخابات حرة ونزيهة ترد السلطة للشعب وتؤسس للتداول السلمي لها في البلاد.

وأوضح البيان – حسب سونا – أن الاجتماع وضع بين يدي الشورى العديد من تحديات المرحلة المقبلة من بينها الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس، مشيراً إلى الحوجة الماسة لتضافر الجهود الشعبية والرسمية لتقديم معالجات عاجلة وزيادة معدلات الإنتاج والاتجاه نحو خفض وتقليل النفقات الحكومية في البلاد فضلاً عن النقاش المستفيض الذي دار حول العديد من الموضوعات والقضايا التي ستدفع بعجلة الاستقرار وتحقق الطمأنينة في البلاد، خاصة وأن ولاية الخرطوم لها مشكلاتها التي ينتظر أن يسهم فيها المؤتمر الشعبي بجملة من الرؤى والأفكار والحلول والتي ستدفع بها أمانة الولاية عبر حكومة ظل تهتدي برؤى الحزب الشاملة لأجل إصلاح الحياة كافة

وفي ختام أعمالها أمنت القيادة على ضرورة الحراك السياسي وفاعلية الحزب استعداداً للمرحلة المقبلة التي ستشهد الانتخابات القادمة بعد استحقاق الفترة الانتقالية.

وأضاف البيان أن القيادة أكملت الترتيبات اللازمة وهيأت الأسباب لقيام الشورى حتى تخرج برؤى تصبح خير زاد ودافع لعجلة الاستقرار والتقدم بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)