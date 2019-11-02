سنار : الفراغ من حصاد 80% من السمسم

تم الفراغ من حصاد محصول السمسم في كل المساحات التقليدية بولاية سنار بمتوسط إنتاج حوالي 4 قنطارات للفدان.

أعلن ذلك لـ(سونا) المهندس الهادي الصادق مدير الزراعة المطرية بولاية سنار، مشيراً إلى حصاد 80% من السمسم في مساحات الزراعة الآلية بمتوسط إنتاج يبلغ حوالي 8 قنطارات للفدان .

ولفت الصادق إلى الإنتاج الغزير من السمسم نظراً للمساحات الكبيرة التي زرعت هذا الموسم والتي اقتربت من نصف المساحة المزروعة بولاية سنار والتي تجاوزت الـ 5 ملايين فدان منها 500 الف فدان مروي. إضافة إلى الأمطار الغزيرة والمتوازنة التي شهدتها الولاية فضلاً عن التمويل و توفر التأمين والأيدي العاملة في مرحلة الحصاد.

وأشار المدير العام للزراعة المطرية بحسب سونا – إلى انخفاض سعر القنطار من 3.800 جنيه إلى حوالي 3.300 جنيه رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، لافتاً إلى زيادة الإنتاج في السوق. مشيراً إلى تصريحات رئيس الوزراء بضرورة عدم تصدير السمسم، مبيناً أنه إذا تم تصنيع السمسم قبل بيعه فإن ذلك من شأنه تحقيق العديد من المكاسب للسودان وتحقيق قيمة مضافة، بجانب تشغيل الأيدي العاملة وتوفير الأعلاف.

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من جهة أخرى أكد مدير الزراعة المطرية بولاية سنار أن الولاية موعودة بإنتاج غزير من الذرة رغم قلة المساحات المزروعة هذا الموسم والتي تجاوزت مليون وثمانمائة الف فدان، مشيراً إلى الإنتاج الجيد للفدان، مستشهداً بعدم بيع الذرة علفاً قبل الحصاد كما كان يحدث في الأعوام الماضية، مبيناً بداية حصاد الذرة في المساحات التقليدية.

وحول ظاهرة ( تشييل الذرة ) اي بيع الذرة قبل الحصاد، بواقع الف جنيه لجوال الذرة العينة طابت و600 جنيه لجوال الفتريتة، أوضح أن ذلك تم في حدود ضيقة ولظروف مختلفة لبعض المزارعين تركزت في الحاجة الآنية للمال ، وتوقع انخفاض الأسعار وقت الحصاد ولكن بنسب محدودة.

ودعا الهادي الصادق إلى أهمية تقييم الموسم الزراعي والتعرف على الإنتاج وإمكانية زيادته في المستقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)