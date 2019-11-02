فيصل:ملتزمون بضمان حرية الصحافة والإعلام

جددت وزارة الثقافة والإعلام في بيان أصدرته اليوم وحصلت سونا على نسخة منه بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، جددت التأكيد بإلتزامات السودان بضمان حرية الصحافة والإعلام، ومنع ممارسة أي نوع من المضايقات والإنتهاكات أو التهاون تجاه كل مجموعة أو أشخاص متهمين بإرتكاب جرائم ضد الصحفيين بحسب سونا.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان :

جمهورية السودان

وزارة الثقافة والإعلام

بـيـــــــان

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يصادف اليوم السبت الثاني من نوفمبر ذكرى اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وتزامن هذا التاريخ مع ذكري جريمة مقتل صحفيين فرنسيين في مالي يوم 2 نوفمبر 2013م.

تنتهز وزارة الثقافة والإعلام بجمهورية السودان هذه المناسبة لتجديد التأكيد بإلتزامات السودان بضمان حرية الصحافة والإعلام، ومنع ممارسة أي نوع من المضايقات والإنتهاكات أو التهاون تجاه كل مجموعة أو أشخاص متهمين بإرتكاب جرائم ضد الصحفيين بما في ذلك ممارسة الضغوط أو أي شكل من أشكال التهديدات تجاه الصحافة والصحفيين.

تجدد وزارة الثقافة والإعلام تمسكها الكامل بقيم وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة الداعية للحرية والسلام والعدالة وصولاً لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في دولة سيادة وحكم القانون.

فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام

الخرطوم 2 نوفمبر 2019م

الخرطوم (أخبار الخليج 365)