بالفيديو : يتزوج 52 امرأة وينجب 217 ابناً وابنة .. “مفاجأة”

في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إلى التشجيع على الإنجاب وأخرى بإقناع مواطنيها بالتوقف عنه، تأتي قصة الأنغولي فرانسيسكو سابلو بيدرو الذي تزوج 52 مرة وأنجب 217 ابناً وابنة لتثير الجدل حول هذا الموضوع.

ويعيش بيدرو مع عائلته الكبيرة جداً في مزرعته التي تقع في شبه منطقة خاصة به وعائلته، حيث يتواجد في كاليفا، بمقاطعة ناميب في جنوب أنغولا.

وبيدرو، وهو عسكري سابق، ويبلغ من العمر 68 عاماً، تزوج من 52 امرأة، منهن من فارقت الحياة أو انفصلن عنه، ولم تعد تعيش معه سوى 43 زوجة فقط .

وأسفرت تلك الزيجات عن إنجاب 167 ابنا وابنة، بخلاف 50 آخرين ماتوا، بالإضافة إلى 243 حفيداً.

ويتحدث بيدرو، وعصاه في يده مرتديا نظارة شمسية، مفاخراً بأنه يعرف أسماء جميع أبنائه عن ظهر قلب، وقادر على تمييزهم في الشارع: “لا شيء خاص باستثناء كونك أبا كل 5 أشهر طوال 40 عاما”.

يعيش بيدرو، والمعروف في القرية باسم “سلطان تشيكوتيني”، مع زوجته “دونا إيفا”، التي تزوجها منذ عام 1975، ومعظم زوجاته الحاليين البالغ عددهن 42 زوجة.

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توجد في هذه القرية، التي تعيش بها عائلة فرانسيسكو سابالو بيدرو، مدرستان للمرحلة الابتدائية.

هيلينا ألفريدو (42 عاما) هي إحدى زوجات بيدرو منذ عام 1996، ولديها 6 أطفال، أكبرهم في الرابعة والعشرين من العمر، وهو أحد رعاة الماشية في منطقة تشيكوتين.

وبحسب موقع أخبار الآن تقول : “نعيش هنا جميعًا بشكل جيد، ونعمل في المزرعة، لا يمكننا أن نكون غيورين في الحياة التي نعيشها، إنها مهمة نخدم الله من خلالها”.

وتصف هيلينا تعليم أطفالها القراءة والكتابة بأنه “مسألة شرف”، حتى إنهم يطالبون الحكومة الأنجولية بإنشاء مدرسة ثانوية بالقرب من القرية.

ونظرا لعدم وجود مستشفيات، فإن جميع الزوجات مجبرات على الولادة بطريقة طبيعية، فلا مكان لعمليات الولادة القيصرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)