الحوثي يكشف عن مقتل أكثر من “4” ألف جندي سوداني في حرب اليمن

قالت جماعة الحوثي في اليمن أنها كبدت القوات السودانية خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت “4” الآف منذ المشاركه في حرب اليمن ضمن قوات الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأكدت جماعة الحوثي بأن القوات السودانية تُمثل أهدافاً مشروعة لقواتهم.

وبحسب المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن العميد يحى سريع اليوم “السبت” في بيان بثه تلفزيون “المنار” التابع للحوثيين،ونقلته عدد من المواقع الاخبارية ، إن القتلى السودانيين في الجنوب و”تعز” والساحل الغربي حتى الشهر الماضي بلغ أكثر من 2049 قتيلًا فيما إجمالي القتلى في جميع الجبهات بلغ 4253 جندياً. وقال أنه” في عامي 2015 و2016 وصل عدد القتلى السودانيين 850 قتيلًا”.

وقال المتحدث العسكري “إن التحالف السعودي-الإماراتي لا ينقل جثامين القتلى من الجنود السودانيين إلى عوائلهم”، وأشار إلى أن قوات التحالف السعودية والإماراتية تدفع بالجنود السودانيين إلى الخطوط الأمامية.

وكشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين عن مناطق انتشار القوات السودانية، قائلاً إن” ما يسمى باللواء الخامس حزم وقوامه 5 آلاف جندي سوداني يتمركز في الخوبة وفي صامطة يتمركز اللواء السادس”، وأضاف” في منطقة مجازة يصل قوام الجنود السودانيين إلى 2000 وفي سقام كتيبة قوامها 600 جندي وفي الساحل الغربي تتمركز ستة ألوية سودانية والمعلومات تفيد بترحيل ثلاثة منها قوامها 6000 جندي وضابط، أما في عدن ولحج يتواجد 1000 جندي وضابط موزعين في رأس عباس وفي مطار عدن وقاعدة العند الجوية”.

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وأشار في المؤتمر الصحفي، الذي عرض فيه شهادات لأسرى سودانيين وصوراً لجثث تركت في الصحاري، إلى أنه” خلال العامين الماضيين سجلت جرائم وانتهاكات ارتكبها مرتزقة سودانيين بحسب وصفه قال إنها وصلت حد الاغتصاب.

واعتبر “سريع” استمرار مشاركة السودان فيما سماه بالعدوان على اليمن لا تخدم سوى أجندات السلطة وتحالف العدوان، وأشار إلى أن هناك ألوية سودانية تتمركز في جبهات الحدود تحت إشراف سعودي وأخرى في الجنوب والساحل الغربي تحت إشراف إماراتي”.

وقال إن استمرار المشاركة السودانية في العدوان على اليمن يفرض على قواتنا اتخاذ خطوات جادة لإجبارهم على المغادرة.

وأضاف” القوات السودانية المتواجدة داخل اليمن تعتبر أهدافاً مشروعة وأي تشكيلات أخرى تساند تحالف العدوان بغض النظر عن مكان تواجدها”.

وأهاب المتحدث باسم قوات الحواثي بكافة الشرفاء من أبناء السودان الحفاظ على دماء وأرواح ما تبقى من جنودهم وذلك بسحبهم وإعادتهم إلى أرضهم، مؤكداً أن قواتهم قادرة على استهداف أي تشكيلات عسكرية جديدة قبل وصولها إلى الأراضي اليمنية.

وذكر العميد يحى سريع بأن الشعب السوداني تعرض لحملة تضليل إعلامي كغيره من شعوب المنطقة لحجب الحقائق عنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)