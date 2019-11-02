بالفيديو : لاعب كاد أن ينتزع سروال خصمه

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
شهدت مباراة المركز الثالث لبطولة كأس العالم للركبي، بين منتخبي نيوزيلندا وويلز، أمس الجمعة، في اليابان، لقطة طريفة انتشرت كالنار في الهشيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأمسك اللاعب الويلزي هالام آموس، في إحدى اللقطات، بسروال خصمه النيوزيلندي دانييل لينيرت-براون وكاد أن ينتزعه منه.
وبحسب (RT) انتهت المباراة بفوز منتخب نيوزيلندا على نظيره الويلزي، بواقع (40-17) نقطة.
واكتفى المنتخب النيوزيلندي، بطل العالم ثلاث مرات في الأعوام (1987 و2011 و2015)، بالمركز الثالث فقط في هذا المونديال.
بينما توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب بطل كأس العالم للركبي، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه (32-12)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت، في اليابان، وذلك للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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