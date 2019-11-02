منتخب جنوب السودان يعيد استاد الخرطوم للواجهة الأفريقية

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، خطاباً من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، يوضح فيه إقامة مباراة منتخب جنوب السودان وبوركينا فاسو في تصفيات أمم أفريقيا 2021م يوم 17 من نوفمبر الحالي في استاد الخرطوم، وذلك عند الساعة الثالثة عصراً.

وأسند الكاف إدارة المباراة – وفق سونا – إلى طاقم تحكيم من اريتريا بقيادة تيسكاي موقوس، ويراقبها الزنزباري ميزيزام علي، ومقيم الحكام روني كاليما من يوغندا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)