إفتتاح معرض للفلكلور بفندق ريجنسي

إفتتحت الأستاذة سعدية عيسي إسماعيل الأمين العام لجمعية أسرتنا للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم السبت بفندق ريجنسي معرضاً للفلكلور يحمل فكرة مستوحاة من التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة .

وقالت سعدية لسونا – إن الجمعية تملك (لابات) مختلفة ومعامل تدوير ورقي وخزف ونجارة وخياطة وبستنة ومخابز لتدريب الحرفيين إنطلقت منها فكرة المعرض الذي يحوي فلكلوراً سودانياً مستحدثاً ، مبينة أن المعرض يحمل أفكاراً جديدة يتبناها الشباب في إستخدام الخامات المحلية مثل الدمورية والخيش والأقمشة الإفريقية وأما في الإكسسوارات تم استخدام الخرز والسكسك الإفريقي ، وفيما يتعلق بالألوان قالت الأستاذة سعدية إنها إستخدمت الألوان الحارة التي يفضلها الشباب وتعكس الهوية السودانية .

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وأعربت سعدية عن أملها في تكرار مثل هذه المعارض وختمت حديثها بأنها إستفادت من مساعدة فريق متطوع مبدع وفنان تشكيلي والفنان المصمم سامي عبد الملك في كل الأعمال التي تخص الجمعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)