دعوة سودانية لمجابهة تمديد القرار الأمريكي

دعا الخبير الاقتصادي كمال كرار الحكومة لتفجير الطاقات الوطنية وترتيب الأولويات الاقتصادية بما يتيح الاعتماد على الذات خاصة وأننا في بلد الموارد والميزات التفضيلية بلا منازع ، ونادى بأن يكون شعارنا الاقتصادي في هذه الفترة الانتقالية الاعتماد على الداخل وليس الخارج وبنفس الروح الثورية لثورة ديسمبر.

وقال في تصريح لـ(سونا) بخصوص تمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان إن أمريكا تتعامل مع الدول وبالذات السودان بسياسة الإخضاع ، مبيناً أن التمديد يشير إلى أن أمريكا ما زالت تنظر بعين الشك والريبة ولم تحدد مآلات العلاقات السياسية بينها وحكومة إعلان قوى الحرية والتغيير.

وأضاف كمال أنه من المحتمل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تنظر للعلاقة الوطيدة التي كانت تربطها بنظام المخلوع عمر البشير على الأقل من الناحية العسكرية وتريد ممارسة نوع من الضغط على هذه الحكومة.

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ونوه كرار إلى ضرورة ألا نلقي بالاً من الناحية الرسمية إلى هذا القرار باعتباره متوقعاً ، مشيراً إلى قرار البنك الدولي فيما يتعلق بسداد الديون قبل الدخول في مفاوضات بشأن قروض جديدة، لافتاً إلى أن سياسة البنك الدولي أصلاً مستقاة من رؤية الإدارة الأمريكية.

وشدد كرار على عدم التعويل على إلغاء حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان لتلقي أموال من الخارج لإنعاش الاقتصاد السوداني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)