مجلس الوزراء يوجه بإحياء ذكرى ثورة ديسمبر

وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده خارج المقر بتكوين لجنة لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين لأسر الشهداء والشباب والمرأة ولجان الأحياء، إضافة للأحزاب السياسية والقوى النظامية ومبدعين في المجالات المختلفة.

كما وجه مجلس الوزراء بحسب (سونا) باعتبار ديسمبر شهراً للثورة على أن تستمر النشاطات الخاصة بإحياء الذكرى الأولى للثورة طيلة الشهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)