توجيه تهمة الترويج لشابين ضبط بحوزتهما مخدرات داخل جوالات

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس أمام القاضي معاوية محمد عبد الله تهماً تحت المادة(15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالترويج لشابين ، فيما شطبت ذات المحكمة الاتهام في مواجهة رجل مسن وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .
ورد ممثل دفاع المتهم الأول من خلال توجيه التهمة بأن موكله غير مذنب وأن المعروضات تخص المتهم الهارب الذي فصل الاتهام في مواجهته
فيما رد المتهم الثاني عن توجيه التهمة بإنه غير مذنب وإنه لا يعلم ما بداخل الجوالات من مخدرات
وبحسب ما أوردته (التيار) فإن تفاصيل قضية الاتهام التي رواها شاهد الاتهام أفاد بأنه بموجب معلومة توجد عربة قادمة من أحدى الولايات الشرقية تحمل مخدرات وأضاف الشاهد تم وضع عدد من الأفراد شمال كوبري سوبا وفي أثناء الارتكاز جاءت إشارة بلوحة العربة وأشار الشاهد قد شاهدنا العربة قادمة يقودها المتهم الثاني وتمت محاصرتها من جميع الاتجاهات وعند تفتيشها ضبط بداخلها عدد (10) جوالات شاش مندي ونصف وفي التحري الميداني مع المتهم الأول ذكر إن هذه الشحنة تتبع لشخص آخر نافياً معرفته ما بداخلها وأضاف الشاهد أن المتهم الأول قد أرشدنا إلى شقة في المعمورة وعند تفتيش الشقة وجدنا نصف جوال شاش مندي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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