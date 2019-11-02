المهدي: انتصار الثورة يكتمل بعودة المفصولين تعسفياً لوظائفهم

قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، إنه لن يكتمل معنى انتصار الثورة السودانية قبل أن يعود كل المفصولين تعسفياً إلى مواقعهم التي أزيحوا منها جوراً وعدواناً، ويغلق بشكل نهائي ملف التمكين في السلك الدبلوماسي وكل مرافق الدولة السودانية، وتعود الحقوق السليبة إلى أهلها.

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وقال السفير نجيب الخير عبدالوهاب، أمين عام تجمع الدبلوماسيين في السودان، بحسب (اليوم التالي) نقلاً عن «الاتحاد» الإماراتية، إن المهدي أعرب له خلال لقائه به عن كامل تضامنه مع حقوق المفصولين تعسفياً، ووعد بتقديم الدعم والسند كافة لقضيتهم.

وفي السياق ذاته، نفذ العاملون المفصولون بوزارة النقل السودانية وشركة الطيران الوطنية السودانية «سودانير»، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البنية التحتية والنقل، والتقوا بوزير النقل هاشم طاهر الذي أكد عدالة قضيتهم، والتزامه برفع مطالبهم إلى مجلس الوزراء بشكل عاجل لإعادة الحقوق إلى أهلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)