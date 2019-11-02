ضبط كمية من الحشيش مخبأة لدى متهمة داخل حراسة

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
قال الشاكي بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد بشير بإنه تابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديهم حملة لتجار الحشيش في حي مانديلا العشوائي وتحرك تيم بواسطة ملازم وتم القبض على تجار ومن بينهم المتهمة حيث ضبط شابين يحملان سيجارة يخرجون من منزلها وتم تفتيش المنزل وضبطت بذور مخدرات وتم رفعها في عربة الشرطة و إيداعها في حراسة القسم .
وأضاف الشاكي بحسب (التيار)ب إنهم سمعوا حركة غير طبيعية صادرة من المتهمة داخل الحراسة تم الاستعانة ببائعة الشاي لتفتيشها في المرة الأولى استخرجت قطعه حشيش من جيبها وللمرة الثانية طلب منها تفتيشها في إماكن حساسة حيث عثرت على عدد(11) رأس حشيش مخفية في جزء حساس من جسدها
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