الهلال الخرطوم يكتسج حي العرب بورتسودان بخماسية

الخليج 365 : اكتسح الهلال الخرطوم ضيفه حي العرب بورتسودان بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” ضمن المرحلة الثامنة من منافسة الدوري الممتاز.وأحرز أهداف الهلال كلاً من محمد موسى”هدفين”، وليد الشعلة”هدفين”، وسليم محمد.ورفع الهلال نقاطه إلى”16″ نقطة، أماّ حي العرب بورتسودان فتوقّف في محطة”11″ نقطة.وكانت المباراة قد شهدت دقيقة حداد على روح عضو مجلس الهلال محمد عبد الفتّاح زعبير الذي توفي الخميس الماضي.وكتب جماهير الهلال” بالوفاء عهدناك..الجنة مثواك”. المادة السابقة الفراغ من حصاد 80% من السمسم بولاية سنار

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