الكاف يعيد شيخ الإستادات للخدمة

الخليج 365 : تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، خطاباً من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، يوضح فيه إقامة مباراة منتخب جنوب السودان وبوركينا فاسو في تصفيات أمم أفريقيا 2021م يوم 17 من نوفمبر الحالي في استاد الخرطوم، وذلك عند الساعة الثالثة عصراً، واسند الكاف إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من اريتريا بقيادة تيسكاي موقوس، ويراقبها الزنزباري ميزيزام علي، ومقيم الحكام روني كاليما من يوغندا.

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