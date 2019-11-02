وقاية النباتات :جهود كبيرة لتأمين محاصيل الذرة والدخن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد المهندس عبدالرحمن بخيت مكين مدير وقاية النباتات بولاية جنوب كردفان أن إدارته قامت بمكافحة تسعة مواقع من جملة سبعة عشر، موقعا بغابات الولاية وذلك لتأمين محاصيل الذرة والدخن واستخدمت في ذلك ثلاثة طائرات لمحاربة الطيور.

وقال في تصريح لـ(سونا) إن إدارة الوقاية وفرت كميات كافية من الوقود لرش بقية المواقع ومحاربة أي طيورقادمة من الجنوب.

وطالب المزارعين بالتبليغ الفوري عن الطيورالمتجولة، حيث أن فرق الوقاية تعمل وتجوب الولاية باستمرارلتأمين القوت وأن أبواب الرئاسة والمكاتب الفرعية للإدارة مفتوحة لأي بلاغ في هذا المجال، مؤكدا أن الموقف مطمئن. المادة السابقة جهاز التحصيل الموحد : الرسوم المفروضة بالخرطوم تبلغ (11) ألف رسم المقالة القادمة الكاف يعيد شيخ الإستادات للخدمة

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