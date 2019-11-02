القضاء : تنقلات واسعة في المواقع العليا

أصدرت رئيس القضاء السوداني نعمات عبدالله محمد خير، قرارات بنقل 35 قاضيا، من مواقع رفيعة بالسلطة القضائية، وشملت التنقلات قضاة بدرجات مختلفة، بينهم قضاة محكمة عليا واستئناف، ومحكمة خاصة بالدرجة الأولى والعامة، وتم تعيين آخرين بذات الدرجات من الكفاءات الموجودة بالسلطة القضائية.

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وبحسب صحيفة(التيار) فقد نالت المرأة نصيبا واسعا من المواقع القيادية بالسلطة القضائية، وبحسب قرار التنقلات فقد تم تعيين قاضي المحكمة العليا فتحية عبدالباقي الفضل أمينا عاما لشؤون القضاة، وقاضي المحكمة العليا فائزة إبراهيم زين العابدين رئيسا لإدارة المحاكم، وقاضي المحكمة العليا فادية عبدالقادر كريم الدين رئيسا لإدارة التفتيش والرقابة القضائية، وقاضي المحكمة العليا أثيلات سليمان سلمان محمد رئيسا لإدارة المكتب الفني والبحث العلمي، وقاضي المحكمة العليا قاسم محمد الخضر عبد الرحمن مسجلا عاما للأراضي.

وقالت مصادر بحسب (التيار)، أن التنقلات شملت قضاة محسوبون على النظام البائد، وذكرت المصادر أن قرار إبعاد أولئك القضاة يأتي في إطار خطة لهيكلة السلطة القضائية وإنهاء سيطرة التنظيم البائد عليها، والتي بدأت بتعيين رئيسة جديدة لها من قوى الثورة، وكانت رئيسة القضاء قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة للنظر في ملف القضاة الذين فصلهم نظام الإخوان بقيادة عمر البشير تعسفيا توطئة لإعادتهم للخدمة مجددا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)