العدل: الوزير لم يشدد بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
أكدت وزارة العدل عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية وذكرت فيها ان وزير العدل “شدد علي تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية”.
واوضحت الوزارة في تعميم صحفي بحسب وكالة السودان للانباء ان وزير العدل أكد خلال اجتماعه مع وفد (منظمة انهاء الافلات من العقاب) الاسبوع الماضي حرص الوزارة والحكومة الانتقالية علي انصاف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وانهاء الافلات من العقاب ولم يتطرق لمسألة التسليم للمحكمة الجنائية.
وافادت الوزارة انه بخصوص المطلوبين للمحكمة الجنائية ان الوزير قال للوفد ان الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قراراً بعد بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليمهم.
ولكنه أبان لهم أن الحكومة، لاسيما مجلس الوزراء، بحاجة إلى أن تكون لها سياسة واضحة إزاء الأمر. وقد وعد الوزير وفد المنظمة بالتحدث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة الأمر وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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