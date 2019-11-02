مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً خارج المقر

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خارج المقر استمر لمدة يومين برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وتداول الاجتماع، الذي انعقد يومي الجمعة والسبت بإحدى ضواحي الخرطوم، عدداً كبيراً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجهاز التنفيذي والعلاقة بين الوزارات والتحديات التي تواجهها، إضافة لعدد من القضايا التي تهم السودان على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أجرى مجلس الوزراء بحسب سونا – تقييماً لأداء الحكومة الانتقالية لفترة الشهرين الماضيين. وفي هذا الإطار خلص المجلس إلى عدد من القرارات والموجهات التي من شأنها تذليل العقبات وتجاوز التحديات الماثلة والمتوقعة.
وناقش مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع الخطط والمشاريع المدرجة في برنامج الحكومة الانتقالية للفترة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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