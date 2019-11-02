الصوفي :تهريب السلع الاستراتيجية مهددخطير للاقتصادالوطني

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
قال الاستاذ محمد الحسن الصوفي رئيس تجمع الوفاق السوداني أن تهريب السلع الاستراتيجية مهدد خطير للاقتصاد القومي داعيا الي ضرورة سن قوانين وتشريعات رادعة ضد المهربين حتي لايعملوا علي تخريب الاقتصاد الوطني.
واوضح في تصريح بحسب (سونا) ان ماقامت به قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور من ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع الاستراتيجية في طريقها لإحدي دول الجوار يعد إنجازا كبيرا مشيدا بالادوار العظيمة للدعم السريع في مكافحة التهريب ومنع الإضرار بالاقتصاد القومي مؤكدا علي ضرورة تشديد الرقابة علي الحدود السودانية مع دول الجوار خاصة وان تهريب مثل هذه السلع الاستراتيجية يؤثر تأثيرا مباشرا علي معاش الناس باعتبارها سلع مدعومة من الدولة.
وطالب الصوفي قوات الدعم السريع بتكثيف جهودها خاصة علي الشريط الحدودي الغربي وذلك لوضع حد لأنشطة المهربين وقال ان هذا الدور يعد دورا وطنيا تستحق قوات الدعم السريع الثناء عليه كما دعا رئيس تجمع الوفاق السوداني الي ضرورة تنظيم حملات إعلامية وتوعوية لتبصير المواطنين بمخاطر تهريب السلع الاستراتيجية المدعومة وأضرار ذلك علي الإقتصاد السوداني داعيا وسائل الاعلام للاضطلاع بدورها وتصميم خارطة إعلامية وبرامجية تعكس المضار الحقيقية للتهريب وتعمل علي تقوية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني .
يذكر أن قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور تمكنت أمس من ضبط كميات من المواد البترولية والسكر في طريقها لإحدي دول الجوار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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