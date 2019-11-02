بالفيديو : أمام مولانا التاج “ثوار الدوحة” يطردون كوز من منصة الندوة

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يهتف فيه سودانيون كانوا حضوراً في ندوة يتحدث بها القيادي بتجمع المهنيين مولانا إسماعيل التاج بالدوحة أمس الأول (الخميس)، في وجه أحد منسوبي النظام البائد بعد إعتلائه المنصة وتعريف نفسه بـ نور الدين عبد القادر الأمين، كخبير ترجمة وباحث في العدالة الجنائية .

ليقاطعه الحضور بهتاف (كوز- كوز) – هي مفردة تختزل تصنيف الإسلاميين في السودان وأصبحت ترتبط بكل ما هو سيء في السلوك البشري والنفس الإنسانية لدى السودانيين.

فما كان من نور الدين إلا و كرر (كان زمان). قبل أن يتعالى الهتاف رفضاً لسماعه، ويضطر للخروج.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)