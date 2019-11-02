بالفيديو : في حوار أثار الجدل .. شقيق “البشير” يكشف المثير عن أخيه

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” لحوار مع “محمد البشير” الشقيق الأصغر للرئيس المعزول “البشير” .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) الفيديو أثار الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث تحدث شقيق المعزول “البشير” عن عفة ونزاهة وأمانة المخلوع البشير وكيف أنه وزع “صفيحة” من العسل الجبلي على الحرس .

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وتحدث أيضاً بحزن كبير عن معاناة البشير في سجن كوبر وبيئته الغير لائقة والمجاري الطافحة والبعوض , وصرح أنه كان يجب على قادة الأجهزة الأمنية الرجوع إلى الرئيس “المخلوع” ونصحه بأن عليه التنحي من الرئاسة وتركه يتنحى بصورة كريمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)