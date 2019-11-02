وزعت الممثلة التركية غمزة أوزجليك، السبت، مساعدات إنسانية على متضرري الأمطار والفيضانات، بمنطقة “الشقيق” في ولاية النيل الأبيض، غربي السودان.
وقدمت أوزجليك، سلات غذاء على الأسر التي دمرت منازلها وتضررت، بسبب الفيضانات التي اجتاحت “الشقيق” في أغسطس/ آب الماضي، بحسب الأناضول.
وعقب التوزيع قالت أوزجيليك: “باسم منظمتنا (الساعين إلى الأمل) سنقوم بتوزيع مساعدات إنسانية على 500 أسرة فقيرة، تضررت من الفيضانات وهدمت منازلهم”.
وأوضحت أن المساعدات “شملت مواد غذائية مثل العدس والدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى البطانيات”.
وأوزجليك، فنانة تركية معروفة، قررت العام الماضي الابتعاد عن التمثيل بعد ارتدائها الحجاب، وتفرغت لتقديم مساعدات إنسانية إلى المحتاجين حول العالم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الممثلة التركية “أوزجليك” توزع مساعدات على متضرري فيضانات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.