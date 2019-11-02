السودان يشارك في اجتماعات سد النهضة بواشنطن

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
يتوجه ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، وأسماء عبدالله وزيرة الخارجية، الثلاثاء المقبل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعت له واشنطن في السادس من نوفمبر للتباحث بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأعلنت الوزارة بحسب (اليوم التالي)موافقتها على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي (الأربعاء) المقبل، الذي يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء خارجية ومياه كل من السودان إثيوبيا، ومصر، في حضور رئيس البنك الدولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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