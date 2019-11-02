إستقرار سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم استقراراً وحافظ على أسعار أمس الاول ، حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام (تركي وكويتي وبحريني وسعودي) 3000 جنيهاً مقارنة بسعر البيع الذي سجل 3500جنيهاً للجرام . صرح بذلك أحمد عبد لله صاحب مجوهرات بالخرطوم متوقعا عودة الأسعار لطبيعتها عقب الإقبال على البيع والشراء مجدداً.

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